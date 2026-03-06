Три человека пострадали в курском приграничье из-за атаки дрона ВСУ

В результате атаки украинского дрона в Курской области ранены три человека. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Взрыв произошел возле жилого дома в поселке Хомутовка Хомутовского района. Осколочные ранения головы и правой ноги получила 35-летняя жительница. Также пострадал 37-летний курянин — у него зафиксированы ранения левой ноги и шеи. Еще один житель 1968 года рождения получил минно-взрывную травму.

Пострадавших транспортировали в Курскую многопрофильную облбольницу. Медики оказали им первую помощь и продолжают лечение. Из-за атаки пострадали два автомобиля, а также были повреждены окна, входная дверь и фасад двухэтажного здания магазина.

Утром губернатор сообщал, что в Беловском районе Курской области был атакован объект энергетики, из-за чего без света осталось порядка 4,2 тыс. домов. Электроснабжение оперативно восстановили.

Егор Якимов