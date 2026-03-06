Из-за удара ВСУ пострадал объект энергетики в Курской области

В Беловском районе Курской области был атакован объект энергетики, из-за чего без света осталось порядка 4,2 тыс. домов. Электроснабжение оперативно восстановили. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Кроме того, в деревне Гирьи того же муниципалитета пострадало здание комбикормового завода ООО «Псельское» Алексея Золотарева. Эта компания, по данным на декабрь 2025 года, являлась единственным резидентом свободной экономической зоны региона. Она уже попала под удар ВСУ на этой неделе — повреждения получило административное здание.

В слободе Белой осколками посечен фасад здания и выбиты окна торгового центра, а также повреждены две машины.

В селе Вабля Конышевского района нарушена линия электропередачи. В поселке Колячек Хомутовского района незначительно пострадала инфраструктура объекта энергетики. В райцентре горели частный дом, гараж и сарай.

Погибших и пострадавших нет.

С 9:00 5 марта до 7:00 6 марта над Курской областью сбили 43 беспилотника. Также установлено 17 сбросов взрывных устройств с дронов и 55 артиллерийских обстрелов.

Алина Морозова