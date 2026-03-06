«Белогорье» победило самарскую «Нову» в матче Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» обыграл самарскую «Нову» в 29-м туре Суперлиги. Матч прошел в Самаре 6 марта и завершился со счетом 3:1 (25:22, 17:25, 22:25, 20:25).

Фото с матча ВК «Белогорье» и самарской «Новы»

Фото: ВК «Белогорье»

Фото: ВК «Белогорье»

По итогам встречи «Белогорье» занимает пятую строчку турнирной таблицы с 61 очком. «Нова» располагается на седьмом месте (47 очков). Первое место сейчас у «Зенит-Казань» (76 очков).

Следующая игра у «Белогорья» состоится с московским «Динамо», занимающим вторую строчку в таблице. Игра пройдет в Москве 11 марта. Матч начнется в 19:00.

В предыдущем туре белгородцы обыграли «Динамо-ЛО». Встреча на домашней площадке клуба в Туле закончилась со счетом 3:1 в пользу «Белогорья».

Егор Якимов