«Белогорье» обыграло «Динамо-ЛО» в юбилейном матче и закрепилось на пятом месте

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» победил «Динамо-ЛО» в заключительном домашнем матче предварительного этапа Суперлиги. Встреча прошла в Туле 1 марта и завершилась со счетом 3:1 (23:25, 25:19, 25:17, 25:19). Эта игра стала для белгородцев 1100-й в чемпионатах России.

Фото с матча ВК «Белогорье» и «Динамо-ЛО»

Фото: ВК «Белогорье» Фото с матча ВК «Белогорье» и «Динамо-ЛО»

Фото: ВК «Белогорье»

В команде хозяев отличился Мохамед Аль Хачдади, заработавший 20 очков. Иван Яковлев набрал 18 очков, капитан Павел Тетюхин — 14. У «Динамо-ЛО» самым результативным стал Роман Мурашко с 15 очками.

Первый сет остался за гостями, которые лучше действовали в защите и меньше ошибались. Однако в трех следующих партиях «львы» полностью перестроили игру, добавили в подаче и уверенно довели матч до победы, взяв реванш за поражение в первом круге.

«Однозначно держали в голове, что важная игра, что надо не подпустить соперника и занять пятое место. Команде не говорил, но сам представлял, какое развитие событий могло бы быть в том или ином случае. Но мы дома играем, и хотелось реабилитироваться за обидное поражение в первом круге»,— прокомментировал игру главный тренер «Белогорья» Игорь Колодинский.

Капитан команды Павел Тетюхин отметил поддержку болельщиков и возвращение игрового тонуса: «Спасибо болельщикам, что приехали на последний матч "регулярки" дома. Много их, шумно было. Мне кажется, это тоже нас подтолкнуло. Рад, что сегодня у нас все показали свой уровень игры, на котором можем играть. Мы уже точно пятые и планомерно будем готовиться к плей-офф».

По итогам предварительного этапа «Белогорье» заняло пятое место в турнирной таблице, набрав 58 очков. «Динамо-ЛО» осталось на шестой строчке (47 очков). Лидером регулярного чемпионата остается казанский «Зенит» (76 очков).

Алина Морозова