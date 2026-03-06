Axios узнал о прогнозах Рубио по длительности конфликта с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио в телефонных разговорах с министрами иностранных дел арабских стран заявил, что конфликт продлится еще «минимум несколько недель». Об этом сообщил Axios со ссылкой на источники, непосредственно знакомые с содержанием бесед.

Собеседник издания отметил, что сейчас американские вооруженные силы сосредоточены на ударах по иранским ракетным установкам, складам и заводам. В разговорах с партнерами из арабских стран госсекретарь отрицал, что цель операции США — смена режима, сообщили источники Axios. Вместе с тем господин Рубио дал понять, что Вашингтон не устраивает нынешнее правительство республики. В разговорах Марко Рубио также упомянул, что сейчас диалога между США и Ираном нет.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В ответ республика атаковала Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. 3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что страна располагает запасами для «вечной войны». Сегодня он потребовал от Исламской республики безоговорочной капитуляции. Иранские власти выразили готовность «сколько угодно» противостоять США и Израилю.