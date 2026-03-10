МТС запустил бесплатный сервис связи для глухих и слабослышащих

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS) объявило о запуске бесплатного сервиса, позволяющего людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи. Функция «Секретарь для глухих и слабослышащих» доступна во всех регионах присутствия оператора.

Сервис работает на базе технологий распознавания и синтеза речи МТС VoiceTech. При входящем звонке голосовой помощник преобразует речь собеседника в текст, который отображается на экране смартфона. Ответы пользователь может набирать в чате — они мгновенно озвучиваются синтезированным голосом. Для ответов можно использовать как шаблонные фразы, так и свободный текст.

Чтобы воспользоваться услугой, абонентам необходимо подключить «Секретаря» в приложении «Мой МТС» и активировать функцию «Звонок в чат». При звонке голосовой помощник предупреждает собеседника о том, что вызываемый абонент — слабослышащий. Если пользователь отклоняет вызов, приложение предлагает перейти в диалоговый чат.

По данным Всероссийского общества глухих, в 2025 году в России проживало более 13 млн человек с нарушениями слуха.