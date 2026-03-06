Двоих жительниц Курской области освободили из украинского плена

В результате обмена с территории Украины были возвращены две жительницы Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В рамках обмена вернулись жительницы Суджанского района — 85-летняя бабушка и 42-летняя внучка. Они были освобождены в обмен на украинку, отбывавшую наказание за уголовное преступление. Жительниц встретили сотрудники аппарата российского омбудсмена по правам человека Татьяны Москальковой. Их доставили в больницу, но медики не выявили необходимости в госпитализации.

По словам главы региона, вернувшихся разместят в ПВР, где им обеспечат «все необходимые условия». Курянам также помогут восстановить документы и оформить необходимые выплаты.

Сегодня днем губернатор сообщал о возвращении еще одного курянина — 25-летнего жителя села Казачья Локня Суджанского района. В обмен на него был передан эвакуированный гражданин Украины, находившийся в курском ПВР.

Егор Якимов