Саратовский омбудсмен сравнила детские свадьбы в ЗАГСе с игрой в «дочки-матери»

Уполномоченный по правам ребенка Юлия Васильева не увидела ничего необычного в проведении детских «свадеб» в саратовском Дворце бракосочетаний. Об этом сообщило издание «Подъем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовский Дворец бракосочетаний Фото: Саратовский Дворец бракосочетаний

Речь идет об экскурсиях в ЗАГС для детсадовцев, школьников и студентов, которые практикуются не первый год. В рамках мероприятия из группы выбирают «жениха» и «невесту». Для них проводят символическую церемонию бракосочетания «понарошку» с последующей «росписью» для формирования традиционных ценностей. Пользователи сети усомнились в уместности принудительного приобщения к институту брака несовершеннолетних.

Тем не менее омбудсмен уверена, что такие мероприятия не отличаются от традиционных игр в «дочки-матери» и помогают детям знакомиться с устройством семьи. Она добавила, что в Саратовской области «имеется практика по раннему духовно-нравственному воспитанию детей».

Во Дворце бракосочетаний журналистам пояснили, что настоящий брак оформляют только с 18 лет.

Нина Шевченко