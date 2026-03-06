В Свердловской области похолодает до -36°

На территории Свердловской области ожидается похолодание и снег. По данным Уральского гидрометцентра, в субботу, 7 марта, на территории региона будет облачно с прояснениями, ночью снег, днем местами небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура ночью составит -12...-17°, на севере опустится до -22°, на крайнем севере до -27°. Температура днем ожидается -6...-11°, на севере до -16°, на крайнем севере до -21°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Екатеринбурге 7 марта ночью будет небольшой снег, -13°, днем ожидается слабый снег, -7°.

В воскресенье, 8 марта, в Свердловской области будет облачно, местами прогнозируется сильный снег, днем на севере будет ослабление осадков. В некоторых частях региона возможна метель, на дорогах снежные заносы. Ветер северный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура ночью составит -18...-23°, на крайнем юге -11...-16°, на севере до -28°, на крайнем севере до -33°, днем -6...-11°, в низинах до -16°, на севере -20...-25°. В Екатеринбурге в праздничный день также ожидается снег, температура ночью составит -13°, днем — -8°.

В понедельник, 9 марта, в Свердловской области будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ветер северный 4-9 м/с порывы до 14 м/с. Температура ночью опустится до -26...-31°, на крайнем севере до -36°, днем ожидается -17...-22°.

В уральской столице 9 марта ожидается небольшой снег, ночью -27°, днем — -20°.