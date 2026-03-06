Рынок труда в США неожиданно потерял 92 тыс. рабочих мест

Число рабочих мест в США в феврале сократилось на 92 тыс. Такие данные приводит в ежемесячном докладе Бюро трудовой статистики (BLS) Министерства труда США. Эксперты, которые ожидали прибавления 60 тыс. мест, назвали такое сокращение «неожиданным», тем более что в январе добавились рекордные 126 тыс. рабочих мест.

В целом, по итогам пяти из девяти последних месяцев экономика США теряла рабочие места, чистые потери с мая 2025 года составили 19 тыс. рабочих мест. Значительнее всего сокращались места в медицине (минус 28 тыс.). В госсекторе в феврале произошло сокращение на 10 тыс. рабочих мест, и, как указывает BLS, с октября 2024 года в госсекторе работников стало меньше на 330 тыс. Как отмечает CNBC, это результат усилий президента Дональда Трампа по сокращению числа госслужащих. По данным BLS, уровень безработицы в феврале составил 4,4%. Это рост на 0,1 процентного пункта по сравнению с январем.

Данные BLS усиливают «экономическую неопределенность в условиях ситуации вокруг Ирана, роста нефтяных цен и непредвиденных для бизнеса и потребителей издержек». По оценкам главного экономиста Navy Federal Credit Union Хизер Лонг, которые приводит AP, «компании еще меньше захотят нанимать работников до завершения войны и до того момента, как они увидят, что потребители готовы покупать». Эксперт назвала это «напряженным временем для американской экономики».

Алена Миклашевская