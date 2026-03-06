Словацкая SPP одобрила изменение объема импорта газа в контракте с «Газпромом»

Словацкая национальная газовая компания SPP одобрила внесение изменений в долгосрочный контракт с российской корпорацией «Газпром» (MOEX: GAZP). Об этом SPP сообщила Reuters. По информации источников агентства, словацкая компания планирует нарастить поставки российского топлива в преддверии запрета Евросоюза на ввоз энергоносителей из России.

«Это коммерческое решение поможет SPP использовать наиболее конкурентоспособный по цене источник газа»,— сообщила словацкая компания. У SPP заключен контракт с «Газпромом» до 2034 года. Словацкая компания опасалась, что в случае полного отказа ЕС от российского газа «Газпром» может потребовать от Словакии выплаты неустойки на сумму €16 млрд.

Reuters писал, что любые правки в контракт SPP и «Газпрома» должно сначала рассмотреть Минэкономики Словакии. Программа RePowerEU предполагает отказ Евросоюза от российского газа с 30 сентября 2027 года. При этом поставки из России могут продолжаться до 1 ноября 2027 года, если европейские страны не успеют заполнить хранилища нероссийским газом.