Обвиняемому в коррупции главе Понтонного запретили пользоваться интернетом

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга избрал главе администрации МО поселок Понтонный Алексею Ткаченко меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд запретил фигуранту общаться со свидетелями и обвиняемыми по делу, посещать массовые мероприятия, а также пользоваться средствами связи и интернетом.

Ткаченко задержали 5 марта, в тот же день ему предъявили обвинение. По версии следствия, в период с 27 декабря 2024 года по 26 мая 2025 года он через посредника Лапотко получил от генерального директора АО «Автодор» 200 тыс. рублей за общее покровительство коммерческой деятельности компании при выполнении работ и оказании услуг по содержанию территории поселка.

