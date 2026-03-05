Главу администрации МО поселок Понтонный Ткаченко задержали по делу о взятках
В Петербурге задержали главу администрации внутригородского муниципального образования поселок Понтонный Алексея Ткаченко. Об этом сообщает городское следственное управление СК РФ. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере, по месту его жительства провели обыск. По версии следствия, муниципал через посредника получил от генерального директора коммерческой фирмы более 200 тыс. рублей.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Установлено, что деньги передавались в период с 27 декабря 2024 года по 26 мая 2025 года за общее покровительство деятельности компании, занимающейся благоустройством на территории поселка. Чиновник также обещал посреднику содействие в заключении госконтрактов на выполнение соответствующих работ. В настоящее время Ткаченко предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.