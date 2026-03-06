«Трампа критикуют и ультраправые, и ультралевые»

Безоговорочная капитуляция и никакой сделки: Дональд Трамп потребовал от Ирана сложить оружие. В дальнейшем глава Белого дома обещает сделать Исламскую Республику «снова великой». По его словам, США вместе с союзниками готовы восстановить экономику страны и сделать ее в раз сильнее, чем прежде. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что таким образом президент Соединенных Штатов пытается противостоять многочисленным критикам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Известный в России блогер и журналист Такер Карлсон посвятил целый выпуск одной из своих программ истинным, по его мнению, причинам новой войны в Персидском заливе. Так вот, он заявляет, что ее цель — в разрушении мечети Аль-Акса и строительстве Третьего храма в Иерусалиме. Общий смысл в том, что Дональд Трамп попал под чуждое (понятно, какое влияние) и пошел, скажем так, не в том направлении. Но и это еще не все. Один из самых влиятельных консервативных деятелей также назвал действующего президента Соединенных Штатов «абсолютно отвратительным и злым». По его словам, именно поэтому он начал несправедливую и неправильную войну с Ираном.

Трамп ответил в своем стиле, исключив Карлсона из MAGA и назвав его «неумным». Пути их, похоже, разошлись окончательно. Между тем в Овальный кабинет съехались порядка 20 пасторов со всей страны и совершили коллективную молитву о «ниспослании силы» президенту США и защите для американских военнослужащих. Красочное фото облетело весь мир.

Это пассаж в сторону традиционных ценностей той самой классической Америки и, соответственно, ответ как Карлсону, так и вообще всем бывшим сторонникам, которые увлеклись конспирологическими теориями мирового заговора.

Как бы то ни было, Трампа сейчас действительно критикуют и ультраправые, и ультралевые, мол, это не наша война. Вместо Америки, которая превыше всего, есть риск получить развал мировой экономики и новый глобальный кризис. Хотя прошла всего неделя. И, правда, иногда кажется, что минула целая вечность. Впрочем, несмотря ни на что, официально ограничить действия главы Белого дома не получилось. Соответствующая резолюция не прошла через Конгресс. Вроде бы общества и в США, и во всем западном мире продолжают оставаться расколотыми. Но, с другой стороны, европейские вооруженные силы отправились на Ближний Восток. Каждый решает свои политические задачи, но при этом есть понимание, что иранская проблема едва ли имеет другое решение, кроме военного.

Понять происходящее нетрудно: раз речь о великой державе, ей нужно крушить врагов в один день. Планка слишком задрана вверх. Только что США пленили Николаса Мадуро, а здесь выходит заминка. Дональд Трамп в ответ потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции, никаких больше сделок.

То есть избрана наступательная тактика — действовать в противовес критикам. Заодно необходимо больше внимания уделять информационной поддержке, пиару. В принципе, это и происходит.

Используется привычный тезис «Сделаем Иран снова великим», то есть дадим народу право выбора, и будет в этой стране город-сад, и никакой угрозы всему миру. Но при этом делается такой проброс, что война вполне может и затянуться, так что придется немного потерпеть. Тем не менее можно подвести промежуточные итоги: в мире, конечно же, всё небезоблачно, но коллапса экономики пока что не случилось. Цены на нефть действительно растут, и логистика страдает. В ряде стран возможны проблемы со снабжением топливом. Но храмы пока на месте, и признаков конца света также не наблюдается.

Дмитрий Дризе