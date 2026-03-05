Пролив повышенного давления

Операция в Иране продлится минимум 100 дней. Пентагон в спешке привлекает больше военных для поддержки боевых действий, пишет Politico, ссылаясь на внутренний документ министерства обороны. Центральное командование США попросило Пентагон направить в свою штаб-квартиру во Флориде еще больше офицеров военной разведки. По данным Politico, это нужно для поддержки операции на Ближнем Востоке минимум на 100 дней, но, возможно, и до сентября. Запрос на дополнительный персонал — первый признак того, что Пентагон уже выделяет средства на конфликт, который продлится гораздо дольше, чем четыре недели, о которых изначально говорил Дональд Трамп. При этом ранее Bloomberg указывал, что мировая экономика выдержит, если война на Ближнем Востоке продлится не дольше месяца, а после ее ждет очередной кризис.

С этой оценкой соглашается начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев: «Это полноценный шок для мировой экономики, вызванный остановкой судоходства через Ормузский пролив. Рынки отреагировали мгновенно: Brent за несколько дней прибавила почти 17%, до $85 за баррель. Европейские фьючерсы на газ выросли более чем на 50%, превысив $780 за тысячу кубометров. Ставки фрахта танкеров достигли шестилетнего максимума — $150–170 тыс. в сутки. Дальнейшие перебои в проливе неизбежно приведут к росту цен на продовольствие и усилят давление на системы здравоохранения в уязвимых странах.

Сколько в таких условиях выдержит мировая экономика? В краткосрочной перспективе — около двух месяцев. МВФ прогнозировал рост мировой экономики на уровне 3,3% в этом году, поэтому на первом этапе конфликт будет проявляться прежде всего через рост цен и волатильность рынков, а не через физический дефицит. На горизонте одного–трех месяцев, если кризис затянется, ключевым станет риск реальной блокады. Перекрытие пролива фактически остановит экспорт Ирана, Кувейта, Катара и частично Саудовской Аравии — в этом случае нефть может превысить $100 за баррель.

При эскалации без блокады цены, вероятно, останутся в диапазоне $80–90 за баррель, но с устойчивой геополитической премией. В наиболее уязвимом положении окажется глобальная логистика. Индекс контейнерных перевозок уже вырос почти на 7%. Подорожают авиаперевозки, а вместе с ними и билеты.

Давление почувствует и промышленность: алюминий уже поднялся до $3400 за тонну — максимум за четыре года. В целом затяжной конфликт станет мощным проинфляционным фактором и может заставить центральные банки пересмотреть планы по снижению ставок».

Сроки и цели проведения операции, которые озвучивали Дональд Трамп и израильский премьер Биньямин Нетаньяху постоянно менялись. 3 марта в своей соцсети Truth Social американский президент написал, что у США такой запас оружия, что с ним войны можно вести бесконечно. 4 марта Корпус стражей исламской революции снова объявил, что Иран ввел полный запрет на судоходство в Ормузском проливе, хотя в МИД Исламской Республики обещали, что перекрывать его не будут. Как передает агентство Fars, КСИР уже уничтожил по меньшей мере 11 судов. И так или иначе фактически движение остановлено. И физическое отсутствие топлива может стать еще большей проблемой, чем его стоимость, говорит исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко: «Самое серьезное последствие для экономики — это, пожалуй, потеря доверия, причем уже в глобальном масштабе. Снижение доверия делает инвесторов гораздо осторожнее: решения принимаются медленнее, а в какой-то момент часть проектов может быть просто заморожена или отменена. В долгосрочной перспективе именно эти последствия, скорее всего, окажутся важнее, чем нынешние скачки цен на нефть и газ.

Ценовое давление понятно: затронут ключевой нефтегазовый регион, и США пытаются взять ситуацию под контроль. Но силы, способной по объемам заменить поставки из стран Персидского залива, на мировом рынке сейчас нет. Что касается инфляции, то в США, еврозоне и Китае она находится близко к минимальным уровням, поэтому пока нельзя сказать, что происходящее радикально изменит ценовую динамику. Гораздо более важный вопрос — физическая доступность сырья».

Конфликт на Ближнем Востоке телеканал CNN называет «черным ящиком» из-за отсутствия прозрачности и недостатка информации. Впрочем, задачи операции даже в Пентагоне не всем ясны, добавляет Bloomberg. Агентство называет это одним из любимых приемов Дональда Трампа: он держит в тайне свои цели, чтобы в любом случае объявить об успехе. Накануне американский президент впервые признал экономические потери для США от нападения на Иран. Он подчеркивал, что цены на нефть вырастут, но вскоре вернутся к своим нормальным значениям.

В случае затяжного конфликта товарообмен со странами Ближнего Востока сохранится, но вряд ли благополучие останется на прежнем уровне, говорит аналитик по макроэкономике управляющей компании «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов: «Экономика выдержит столько, сколько потребуется. Другой вопрос, каким будет качество жизни людей в этой экономике.

Обмен товарами полностью не исчезнет, он будет всегда. Но тот уровень жизни, к которому многие привыкли — международные перелеты, доступные гаджеты и прочие элементы глобальной экономики, — может стать заметно дороже и менее доступным.

Если Ормузский пролив будет закрыт до сентября, цены на нефть, газ и другие сырьевые товары, скорее всего, резко вырастут. Для российского бюджета это, безусловно, плюс. Но нужно учитывать, что через страны Персидского залива, в том числе через ОАЭ, в Россию идет и часть импорта. Поэтому возможны перебои с поставками: например, дефицит люксовых автомобилей или некоторых видов электроники. Так что не стоит считать такой сценарий для России исключительно позитивным».

Тем временем, как пишет Bloomberg, Китай требует от ведущих нефтеперерабатывающих компаний прекратить экспорт дизельного топлива и бензина. Причем речь идет как о новых контрактах, так и об отмене уже согласованных. В свою очередь Индия из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, вновь наращивает закупки российского сырья, добавляет агентство.

Фотогалерея «Львиный рык» Хайфа, Израиль Фото: Leo Correa / AP Иранские демонстранты протестуют в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Международный аэропорт Бейрута Фото: Hassan Ammar / AP Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне Фото: Reuters Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон Фото: Toby Melville / Reuters Удар по школе для девочек в иранском Минабе Фото: ISNA / AP Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива Фото: Ohad Zwigenberg / AP Дым над промышленной зоной после ударов по Дохе в Катаре Фото: Mohammed Salem / Reuters Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Фото: Vahid Salemi / AP Спасатели и военнослужащие осматривают место попадания ракеты в Тель-Авиве Фото: Oded Balilty / AP Пассажиры ждут у офиса авиакомпании Emirates в аэропорту Нгурах-Рай на Бали после отмены рейсов в Доху, Дубай и Абу-Даби Фото: Johannes Christo / Reuters Полицейские применяют слезоточивый газ для разгона акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Багдаде Фото: Hadi Mizban / AP Дым над портом Джебель-Али в Дубае после ракетной атаки Фото: Amr Alfiky / Reuters Траурная акция в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Фото: Mukhtar Khan / AP Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Проживающие в Японии иранцы у посольства Ирана в Токио на акции в поддержку ударов США и Израиля по Ирану Фото: Hiro Komae / AP Здание, поврежденное в результате атаки иранского беспилотника в Бахрейне Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Местные жители на месте иранского удара в Бейт-Шемеше в Израиле Фото: Itay Cohen / Reuters Протесты против убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Карачи в Пакистане Фото: Muhammad Farooq / AP Столкновения протестующх с полицией во время траурной акции в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Фото: Mukhtar Khan / AP Последствия ракетного обстрела в Бейт-Шемеше в Израиле Фото: Alexi J. Анна Кулецкая