С 14 марта в Москве изменятся тарифы за проезд по МСД

Дептранс Москвы сообщил об изменении цен на проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) — до 15 руб. за участок или 135 руб. за проезд всех девяти участков дороги.

«Индексация позволит продолжать делать поездку по МСД быстрой, комфортной и предсказуемой по времени»,— отметили в ведомстве.

Платный проезд на МСД введен с 15 февраля 2025 года для самых загруженных часов (с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00). Сначала плата за один участок составляла 5 руб., с 1 июня была повышена до 7 руб., с 13 октября — до 10 руб., с 2 января — до 13 руб.

По итогам 2025 года по МСД проехало суммарно 136 млн транспортных средств — на 13% больше, чем в 2024 году.

Иван Буранов