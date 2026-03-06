В Белгороде ищут подрядчика для капремонта школы за 222 млн рублей

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» администрации Белгорода объявило аукцион на капитальный ремонт школы №18 в облцентре. Начальная цена контракта — 222,1 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — субсидии из федерального и регионального бюджетов, а также софинансирование за счет средств городского округа.

Согласно документации, с 1 июня 2026-го до 30 июля 2027 года подрядчику предстоит выполнить земляные работы, обновить внутренние инженерные системы, включая вентиляцию и электроосвещение, пожарную сигнализацию, наружные сети, благоустроить и озеленить территорию. Гарантийный срок на различные виды работ составляет пять лет.

Заявки на аукцион принимаются до 16 марта, итоги подведут 18-го.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что белгородские власти выделяют 166,3 млн руб. на достройку средней общеобразовательной школы № 4 в городе Строитель. Изначально на реализацию проекта планировали направить 1,3 мрлд руб.

Мария Свиридова