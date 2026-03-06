Американская горнолыжница Линдси Вонн сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), что приступила к силовым тренировкам. Недавно она перенесла пять операций после перелома большеберцовой кости на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Определенно сейчас непростые времена, но я все равно благодарна. Продолжаю усердно тренироваться. Единственная цель — скорее поправиться»,— написала спортсменка.

41-летняя Вонн, выступавшая на Играх с разрывом крестообразной связки, получила травму 8 февраля во время состязаний по скоростному спуску. В начале дистанции она зацепилась за рамку ворот и упала, после чего несколько раз перевернулась. Спортсменку эвакуировали на вертолете.

Олимпиада в Италии стала для Линдси Вонн пятой в карьере. В 2010 году она завоевала золото Игр в скоростном спуске. Также в активе горнолыжницы два золота чемпионатов мира и четыре победы в общем зачете Кубка мира.

В 2019 году Вонн объявила об уходе из спорта, однако в прошлом году возобновила карьеру. В декабре она выиграла соревнования по скоростному спуску в Санкт-Морице, став самой возрастной победительницей этапа Кубка мира в истории.

