Погода не оказала услугу

Посещаемость ресторанов зимой упала из-за плохой погоды. По данным «Чек Индекса», в январе и феврале число трансакций в московских заведениях снизилось на 16% год к году. Аналитики считают, что причиной стало не только снижение доходов населения, но и частые снегопады. Многие жители столицы уезжали в другие регионы или оставались дома в дни непогоды.

В свою очередь, такая ситуация может спровоцировать очередную волну закрытий. Как выяснил “Ъ FM”, погодный фактор действительно сильно влияет на бизнес. При этом ресторанам убытки могут приносить и теплые дни, поделился омбудсмен ресторанного рынка Сергей Миронов:

«Погода очень сильно влияет на эту динамику. В январе-феврале были снегопады, и поток гостей в ресторанах очень серьезно снизился. Люди просто не хотели выезжать, кто-то не хотел ехать по снегу и пробкам, кто-то боялся не припарковаться. Посетителей было гораздо меньше, отменялись брони. Ну и, конечно, очень сильно упала доставка. Курьеры просто не выходили на работу, и доставка у заведений в принципе практически не работала. Такого спада не было, наверное, несколько лет.

При этом, например, всегда на летние кафе влияет холод. Все рестораны открывают такие веранды, ждут, что у них пойдет поток людей, а погода все портит. В результате такие площадки стоят пустыми, рестораны не зарабатывают. Жара меньше сказывается на ресторанном бизнесе, скорее, влияние оказывает хорошая погода. Начинается весна, теплые дни: все идут в парки, гуляют на улице. Рестораны стоят совершенно пустыми.

Самое страшное время для Москвы — это майские праздники.

Если в это время хорошая погода, все уезжают за город, так как истосковались по солнышку, и для многих ресторанов падения просто фатальные. Практически все в мае уходят в минус».

По данным издания Shopper's, только за январь в Москве закрылось почти 100 кафе и ресторанов. Однако из-за непогоды убытки несут и компании из других сфер. Люди отменяют даже несрочные визиты к врачам, отметила научный руководитель сети Grand Clinic Ольга Шуппо:

«Безусловно, на работу сферы услуг влияют любые нехорошие погодные условия. В частности, наша целевая аудитория — это представители сегмента "бизнес плюс". Чаще это люди, которые живут за городом. И при неблагоприятных погодных условиях не из всех поселков, резиденций можно добраться. Многие в снегопады, морозы предпочитают остаться дома, никуда не выезжать. Безусловно, это влияет на посещаемость клиник.

Жара позволяет заработать больше, получить большее количество пациентов. К примеру, в наших клиниках мы занимаемся физиотерапией, в частности, практикуем общую криотерапию, это лечение холодом. Такое экстремальное охлаждение в жару, безусловно, способствует большему притоку клиентов.

При этом в свое планирование такие риски, как погодные аномалии, мы не закладываем. Это непредсказуемо. Хочется отдельно отметить, что падает спрос на те услуги, которые не являются скоропомощными, на те, которые можно перенести. Безусловно, когда получить какую-то медицинскую помощь нужно неотложно, ни снегопад, ни жара, ни любые погодные аномалии не повлияют на решение пациента».

Тем временем в Москве в ближайшие дни ждет потепление. Температуры днем будут плюсовыми, а погода солнечной, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов:

«Москву ждет хорошая, умеренно теплая весенняя погода. Слабые заморозки ночью, где-то -3…-5 градусов. Дневная температура составит +1…+3 градуса в субботу, 7 марта. В воскресенье и понедельник — +3…+5. При этом на востоке, во Владимирской, Нижегородской областях произойдет резкое понижение температуры. В ночные часы — -20…-25 градусов. Так что восток Подмосковья вполне может испытать влияние этого холодного вторжения.

Но в целом Московскую область, как и столицу ожидает весенняя погода. И самое главное — солнце будет на небе.

Полагаю, что полуметровые сугробы снега воспрепятствуют более резкому всплеску тепла. Я думаю, что все ограничится температурой в +5…+6 градусов в середине следующей недели».

Как пишет “Ъ”, горнолыжным курортам в Сочи этой зимой тоже не удалось увеличить продажи из-за погоды. В течение сезона трассы страдали как от дефицита, так и от переизбытка снега. В результате объем продаж туров на горнолыжные курорты не вырос впервые за несколько лет.