Парфенчиков: уцелела большая часть здания Национального музея Карелии

Большая часть здания Национального музея Карелии в Петрозаводске уцелела после пожара. Об этом заявил глава республики Артур Парфенчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Артура Парфенчикова Фото: Telegram-канал Артура Парфенчикова

«Не пострадали каменные флигели, деревянные перекрытия, а также центральные и боковые фасады, которые в ходе проводившейся реставрации уже были обработаны противопожарными пропитками. Все это позволит специалистам воссоздать здание в первоначальном виде»,— написал он в своем Telegram-канале.

Сейчас пожарные завершают проливку конструкций. После этого сотрудники управления по охране объектов культурного наследия детально изучат здание.

Пожар в Доме горного начальника, где располагается музей, произошел накануне. Правоохранительные органы продолжают устанавливать его обстоятельства и причины, в том числе с учетом пояснений рабочих, находившихся на объекте, а также специалистов нашего управления, которые инспектировали объект за два часа до возгорания.

