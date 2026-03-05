Здание национального музея Карелии загорелось в Петрозаводске

В Петрозаводске вспыхнул пожар в здании Национального музея Карелии, сообщает региональный главк МЧС. Возгорание произошло в строении, расположенном на улице Заводская Линия, которое на момент происшествия находилось на реконструкции.

Огонь охватил Дом горного начальника — старейшее деревянное здание города. В тушении задействованы более 25 человек личного состава и 6 единиц спецтехники. По данным ведомства, в историческом корпусе планировалось создать Музей православия: подрядчики вели ремонт кровли, фасада, внутренних помещений и монтировали системы отопления.

Информация о пострадавших и предварительные причины возгорания пока не сообщаются. Спасатели продолжают работу на месте происшествия.

Андрей Маркелов