Сегодня исполняется 100 лет композитору, народному артисту России, Герою Труда РФ Александру Зацепину

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Александр Зацепин

Его поздравляет композитор, народный артист России Максим Дунаевский:

— Дорогой Александр Сергеевич, Саша! Поздравляю тебя с совершенно фантастическим юбилеем — 100-летием! Ну что ж, фантастическому композитору, фантастическому мелодисту с фантастической популярностью — фантастический юбилей! Обычно всем желают жить до ста. Тебе этого желать не надо — ты это легко выполнил. Поэтому просто будь по-прежнему здоров и энергичен, продолжай писать прекрасную музыку и делать по утрам гимнастику и йогу! С большим днем рождения, дорогой мой друг и коллега!

Сегодня исполняется 80 лет заслуженному артисту РСФСР, народному артисту Белоруссии Владимиру Гостюхину

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Денис Трефилов

Его поздравляет народный артист России Борис Щербаков:

— Дорогой Володечка, от всей души поздравляю тебя с юбилеем. И поверь мне, это только начало, 80 лет — это ерунда. Вот если бы было 180, то тогда можно задуматься, а пока это детский лепет. Володя, так держать, я тебя очень люблю, ты потрясающий артист, не просто хороший — замечательный человек, великолепный друг. Удачи тебе и здоровья!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»