Хроника боевых действий 6 марта

К утру 6 марта, по данным Объединенного морского информационного центра (JMIC), движение судов в Ормузском проливе прекратилось почти полностью.

Днем 6 марта израильские ВВС нанесли удар по центру Тегерана, уничтожив расположенный под комплексом правительственных зданий подземный командный пункт. ВС США потопили иранский корабль Shahid Bagheri, который считался первым в мире судном, предназначенным для размещения ударных БПЛА.

Иранские ВВС и ВМС заявили об ударах с помощью БПЛА по авиабазе Рамат-Давид и РЛС «Мирон» в Израиле, по лагерю Аль-Адейри в Кувейте. Иранские дроны также атаковали нефтяное месторождение иракской провинции Дахук, эксплуатируемое американской компанией HKN Energy. По данным Катара, Иран атаковал здания в Бахрейне, где размещались катарские военные.

В Ливане авиация Израиля нанесла серию ударов по объектам «Хезболлы» на юге Бейрута и по штабу «Хамаса» в городе Сайде.