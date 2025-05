Британскую The Daily Telegraph за $675 млн покупает американский фонд

Telegraph Media Group (TMG), владеющая британскими газетами The Daily Telegraph и The Sunday Telegraph и еженедельным журналом The Spectator, согласовала новые условия сделки с консорциумом инвесторов во главе с инвестфондом RedBird IMI. Британский издатель будет выкуплен за £500 млн (около $675 млн).

RedBird IMI, возглавляемый бывшим президентом телеканала CNN Джеффом Цукером, сделал предложение о покупке TMG еще в ноябре 2023 года. Однако сделка была заблокирована предыдущим правительством Великобритании. Дело в том, что RedBird IMI — совместное предприятие американской RedBird Capital и эмиратской International Media Investments (IMI), которую возглавляет вице-президент ОАЭ шейх Мансур. А британские власти запретили переход изданий страны под контроль иностранных инвесторов.

На прошлой неделе уже новый состав правительства, контролируемого лейбористами, анонсировал смягчение этого правила. Иностранным инвесторам будет разрешено владеть до 15% акций в британских СМИ. Чтобы соответствовать новым требованиям, RedBird намерен выкупить большую часть активов своего партнера из ОАЭ, а также привлечь к покупке TGM других британских инвесторов. При этом, как отмечает The Telegraph, одобрение регуляторов, из-за отсутствия которого стороны не могут закрыть сделку уже почти два года, пока не получено. Стороны лишь достигли принципиальной договоренности по новым условиям сделки.

Кирилл Сарханянц