Сборная Ирана отказалась от участия в Паралимпийских играх

Сборная Ирана не примет участие в Паралимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом сообщают организаторы Игр.

На Паралимпиаде в двух дисциплинах должен был выступить иранский лыжник Абульфазл Хатиби Мианеи. Из-за конфликта на Ближнем Востоке он не может безопасно добраться до Италии.

Паралимпиада пройдет с 6 по 15 марта. Церемония открытия состоится в Вероне. Всего в Играх примут участие 611 спортсменов из 55 стран.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. При ударах погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Иранские власти пообещали быстро избрать ему замену. В ответ Исламская Республика атакует Израиль, Саудовскую Аравию, Кувейт, ОАЭ, Бахрейн, Катар и Иорданию, где размещены американские военные объекты.

Таисия Орлова