На Ставрополье в 2025 году по требованию прокуратуры снесли 48 зданий

Прокуратура Ставропольского края под руководством Юрия Немкина усилила борьбу с незаконным строительством, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2025 году ведомство пресекло свыше 1000 нарушений градостроительного законодательства и добилось сноса 48 нелегальных объектов. Прокуроры выявили проблемы в Кисловодске, Ставрополе и других городах, где застройщики самовольно возводили здания без разрешений.

Юрий Немкин контролирует эти меры, требуя от муниципалитетов и приставов строгого исполнения судебных решений. В Кисловодске прокуратура организовала снос пятиэтажного недостроя на улице Московской и здания на улице Вокзальной — оба объекта встали незаконно и угрожали городской среде. В Ставрополе под надзором прокуроров снесли постройки на проспекте Кулакова и улице Лермонтова, где нарушители игнорировали нормы землепользования. Эти акции предотвратили дальнейшую незаконную экспансию в исторических и рекреационных зонах края.

Прокуроры внесли 18 представлений в ГУФССП России по Ставропольскому краю и главы муниципалитетов, чтобы ускорить ликвидацию самоволов. Благодаря этому количество исполнительных производств по сносу сократилось на 38% к концу 2025 года. Ранее публикации отмечали похожие успехи: в августе 2025-го снесли 22 объекта, включая здание в 220 кв. м в Кисловодском национальном парке и пристройку в 100 кв. м в Пятигорске.

В 2026 году работа продолжается с той же интенсивностью. Недавно прокуратура отменила разрешение на жилой комплекс на улице Космонавтов в Ставрополе: там не хватало парковок, водоснабжения и близких школ. Мэрия удовлетворила протест и заморозила стройку. Еще один случай — снос нелегального дома в Ставрополе 3 марта 2026-го. Прокуроры также следят за реконструкцией в Кисловодске, проверяя охрану труда и градостроительные нормы. Эти действия защищают интересы жителей и бизнеса, предотвращая хаотичную застройку.

