Более 700 вышек сотовой связи восстановили в Белгородской области с начала СВО

С начала специальной военной операции на территории Белгородской области восстановили более 700 вышек сотовой связи. Из них 42 — в 2026 году. Об этом в утреннем обращении рассказал губернатор Вячеслав Гладков 6 марта. Глава региона назвал повреждение вышек «одной из больших проблем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Мы понимаем, что атаки проводятся иногда на одну вышку сотовой связи несколько раз в день. Восстановление, несмотря на то, что оборудование есть, иногда невозможно, потому что противник наблюдает, сразу начинает пытаться убить тех, кто восстанавливает — или военнослужащих, или бойцов «БАРСа-Белгород», у нас есть специальное подразделение, которое обычно проводит высотные работы, или сотрудников компаний вышек сотовой связи»,— заявил господин Гладков.

По словам губернатора, «никто не опустил руки», несмотря на сложность работы. Вячеслав Гладков отдельно подчеркнул: «без связи жить практически невозможно». Здесь речь идет о связи с родственниками, вызовах спасателей и скорой помощи.

«Это — задача, которой мы обязаны, должны и будем заниматься постоянно. Хотелось, конечно, чтобы оперативная обстановка изменилась, и мы бы эти работы выполнили максимально быстро, но исходим из тех возможностей, которые есть в нашем распоряжении, и угроз для тех, кто занимается восстановлением»,— резюмировал Вячеслав Гладков.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 4 марта в ходе прямого эфира Вячеслав Гладков признал, что ситуация с обстрелами приграничья «имеет тенденцию к ухудшению». В ответ на критику жительницы Грайворона губернатор сказал, что «власть не может обеспечить безопасность».

Денис Данилов