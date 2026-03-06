Белгородцы почти в 4,5 раза чаще покупают готовые дома, чем строят новые

В 2025 году жители Белгородской области почти в 4,5 раза чаще предпочитали приобретать готовые частные дома, а не строить их. На покупку жилья в микрорайонах индивидуального жилищного строительства (ИЖС) они взяли 1,3 тыс. кредитов почти на 5,3 млрд руб., в то время как на строительство направили около 1,2 млрд руб., оформив 324 ипотеки. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Всего же за 2025 год жители региона оформили свыше 1,6 тыс. кредитов на сумму 6,4 млрд руб. В среднем на приобретение или создание ИЖС белгородцы брали по 4 млн руб. Средний размер ипотечного кредита вырос на 35%, а срок выплаты обязательств увеличился с 24,5 до 26 лет.

Доля кредитов на создание или приобретение индивидуальных жилых домов в общем объеме выданной в регионе ипотеки по итогам 2025-го составила 15%.

О том, как строительный рынок макрорегиона раскаляется на фоне высоких ставок по ипотеке,— в материале «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова