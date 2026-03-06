Экс-глава центра повышения квалификации курского ЮЗГУ получил срок за хищения

Ленинский райсуд Курска признал бывшего директора учебно-методического центра повышения квалификации Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) Максима Сторублева виновным в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, ему назначено 3 года колонии общего режима со штрафом в 400 тыс. руб. и двухлетним запретом занимать должности в сфере образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В суде установлено, что в конце 2020 года Сторублев вместе с начальником департамента научных исследований ЮЗГУ Алексеем Горловым и проректором по науке и инновациям Ольгой Лариной путем обмана под видом оплаты по договору фактически не оказанных образовательных услуг 354 слушателям ЮЗГУ похитили 8,7 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.

Сторублев не признал вину. После назначения наказания его взяли под стражу. В прошлом году Горлов также был признан виновным в мошенничестве. Ему назначили 2 года и 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб. Солидарно с обоих фигурантов взыскана сумма ущерба.

Уголовное дело в отношении госпожи Лариной было прекращено в связи с ее смертью. 42-летняя проректор скончалась в 2021 году. Расследование уголовного дела в отношении Сторублева и Горлова региональный Следственный комитет начал в 2023-м.

Сергей Толмачев