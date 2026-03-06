Еврокомиссия заявила об усилении проверок всех граждан Грузии на границах ЕС

На границах Евросоюза будут усилены проверки всех граждан Грузии из-за приостановки безвизового режима для дипломатии страны. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, передает «РИА Новости».

Проверки необходимы, пояснил господин Ламмерт, чтобы предотвратить обход новых мер по приостановке безвизового режима для дипломатических лиц.

Сегодня ЕС объявил о приостановке на год безвизового режима для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов. Ограничения вступили в силу с 6 марта на 12 месяцев. Еврокомиссия может продлить приостановку безвиза до двух лет, если грузинские власти «не решат проблемы управления и верховенства права в стране».

В декабре 2024 года министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о приостановке безвизового режима для грузинских чиновников с дипломатическими паспортами из-за действий властей республики в отношении протестов, оппозиционных политиков и независимых СМИ. Reuters писал, что мера призвана повлиять на чиновников Грузии и не коснется граждан.