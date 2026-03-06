Сына министра финансов Израиля ранили на границе с Ливаном

Сын министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича получил ранение в ходе боевых действий на границе с Ливаном. Об этом сообщило иранское агентство Nournews.

Информацию подтвердило израильское издание Ynet. В публикации подчеркивается, что сын господина Смотрича получил легкие ранения. Подробности не приводятся.

2 марта Израиль объявил о начале военной операции против ливанского движения «Хезболла». В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что «Хезболла» вступила в военный конфликт на стороне Ирана. На следующий день Израиль начал наземную операцию на юге Ливана.