«РВК-Воронеж» потратит 300 млн на сооружения повторного использования воды

В 2026 году «РВК-Воронеж» приступит к активной фазе строительства комплекса СПИВ — сооружений повторного использования воды на водоподъемных станциях (ВПС) №8 и №12. Стоимость проекта оценивается в 296 млн руб. Он является одним из ключевых мероприятий инвестиционной программы предприятия на 2019–2028 годы. Об этом гендиректор компании Вадим Кстенин рассказал на пресс-конференции в областном Доме журналистов 16 января.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В презентации «РВК-Воронеж» сказано, что комплекс СПИВ включает в себя двухсекционный отстойник со встроенным машзалом, площадки подсушивания осадка и канализационно-насосную станцию (КНС) для перекачки дренажных и промывных вод в городскую канализацию.

«Это очень экологически серьезное мероприятие. Оно позволяет в замкнутом цикле очищать фильтры, которые стоят на ВПС, от того же железа и так далее, абсорбировать осадок и по канализационным трубопроводам отправлять это все не на рельеф, а на очистные сооружения. С точки зрения экологии это очень важно»,— пояснил Вадим Кстенин.

В декабре «Ъ-Черноземье» также сообщал, что второй этап реконструкции липецких очистных сооружений завершат в 2026 году. В октябре региональное правительство сообщало, что на реконструкцию городских очистных сооружений ООО «РВК-Липецк» направит 5,5 млрд руб. К софинансированию привлечены ВЭБ.РФ, Дом.РФ и Фонд развития территорий.

