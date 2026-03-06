FT: греческая Dynacom Tankers продолжает пускать суда через Ормузский пролив

Греческая компания Dynacom Tankers, принадлежащая миллиардеру Джорджу Прокопиу, продолжает проводить свои суда через Ормузский пролив, несмотря на угрозы со стороны Ирана. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на судовых брокеров.

По данным Lloyd’s List, как минимум пять судов Dynacom пересекли маршрут с конца февраля по начало марта. Для снижения риска обнаружения танкеры проходят пролив преимущественно ночью и отключают транспондеры AIS, что формально нарушает Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, но в условиях конфликта рассматривается как вынужденная мера.

Решение господина Прокопиу связано и с экономическим расчетом. Как рассказали собеседники FT в отрасли, Dynacom получила страховку военных рисков по приемлемым ценам. Для греческой компании, поясняет газета, риск оправдан высокими фрахтовыми ставками. За один рейс, утверждают китайские источники в отрасли, суда получают премиальную норму прибыли в миллионах долларов.

Ормузский пролив — единственный выход для экспорта энергоносителей из стран Персидского залива. По этому маршруту проходит до 15% мировых поставок нефти и 20% сжиженного природного газа. После начала военной операции США и Израиля против Ирана республика начала ограничивать проход танкеров по Ормузскому проливу. Исламская Республика также пообещала сжигать суда «стран-противников», пытающихся пересечь маршрут. По данным на утро 6 марта за сутки через Ормузский пролив прошли всего два коммерческих судна.

Как ближневосточный конфликт отразится на российском бизнесе — в материале «Ъ» «Иранский след».