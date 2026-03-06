Убийца полицейского в Кингисеппе получил 23 года колонии, но избежал пожизненного

Убийца полицейского Дмитрия Семеновых в Кингисеппе Ленинградской области Руслан Тимофеев, сбежавший из войсковой части в поселке Каменка, получил 23 года колонии. Накануне гособвинение потребовало для дезертира пожизненное лишение свободы.

20-летнего уроженца города Сланцы признали виновным в дезертирстве (ст. 338 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Резонансное убийство произошло в апреле 2025 года. Военнослужащий, которому на тот момент было 19 лет, смертельно ранил ножом 24-летнего оперативника, остановившего его для проверки документов. После этого фигурант почти двое суток скрывался в лесном массиве. Для поисков беглеца поднимали вертолет и задействовали весь личный состав районного МВД, а также другие подразделения, включая военных и пограничников ФСБ.

Первые пять лет, согласно решению 1-го Западного окружного военного суда, Тимофеев проведет в тюрьме, а затем в ИК строгого режима. Также осужденный должен будет выплатить 5 млн. руб. компенсации семье погибшего лейтенанта.

Андрей Кучеров