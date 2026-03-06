Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Контракт до конца дней

Сбежавшему из военной части убийце полицейского запросили пожизненный срок

Военная прокуратура запросила пожизненный срок для беглого контрактника Руслана Тимофеева, который обвиняется в дезертирстве и громком убийстве сотрудника МВД России Дмитрия Семеновых в Кингисеппе. Весной прошлого года молодой лейтенант полиции получил смертельное ранение ножом после того, как попытался задержать беглеца. Подсудимый самовольно покинул воинскую часть и находился в розыске. При задержании он во всем признался и заявил, что собирался и дальше «воевать с полицией».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ Северо-Запад» в объединенной пресс-службе петербургских судов, 5 марта во время прений в 1-м Западном окружном военном суде представитель военной прокуратуры потребовал приговорить подписавшего с Минобороны РФ контракт срочника Руслана Тимофеева к пожизненному лишению свободы. 20-летнему уроженцу города Сланцы Ленинградской области инкриминируют дезертирство (ст. 338 УК РФ) и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). За несколько дней до убийства офицера полиции военнослужащий самовольно покинул войсковую часть в поселке Каменка.

23 апреля 2024 года в Кингисеппе у дома № 22 по проспекту Карла Маркса оперуполномоченный уголовного розыска Дмитрий Семеновых, находясь при исполнении, попытался задержать прохожего, который подпадал под ориентировку, но получил смертельный удар ножом в шею, после чего злоумышленник поспешил скрыться с места преступления.

Весь личный состав Кингисеппского района был поднят тогда по тревоге. В поисках участвовали также бойцы Росгвардии, военные и пограничная служба ФСБ. В воздух был поднят вертолет.

На территории муниципалитета дали команду усилить наряды силовых структур: досматривался транспорт, в том числе и общественный, а также были приняты дополнительные меры безопасности в образовательных учреждениях. Тимофеев почти двое суток скрывался от силовиков, но в итоге был пойман в лесном массиве Сланцевского района.

В материалах дела говорится, что фигурант успел побывать ранее в психиатрической больнице, откуда также сбегал, учился в спецшколе, был отчислен из педагогического колледжа. Во время службы по контракту он получил должность механика-водителя. Лейтенанту полиции Дмитрию Семеновых было всего 24 года. Молодой человек был женат и всего за пару лет до своей гибели окончил Санкт-Петербургский университет МВД России.

На допросе Тимофеев признался, что собирался продолжать «воевать с полицией», если бы не был пойман. Офицера, заявил обвиняемый, он убил, поскольку тот повел в его в ОВД. Подсудимый сообщил, что не хотел возвращаться в армию, где, с его слов, он бы не выжил.

На суде Руслан Тимофеев полностью признал вину и не захотел общаться с назначенным ему адвокатом, но защита тем не менее попросила суд проявить к нему снисхождение.

Гособвинитель также потребовал полностью удовлетворить гражданский иск матери погибшего сотрудника правопорядка о взыскании 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. 6 марта подсудимый Тимофеев должен выступить в суде с последним словом.

Андрей Кучеров

