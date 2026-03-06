Whoosh завершил 2025 год с чистым убытком в 3 млрд рублей

Выручка ПАО «ВУШ Холдинг» (бренд Whoosh) по МСФО составила в 2025 году 12,5 млрд руб. Это на 13% меньше, чем в 2024 году. Компания завершила прошлый год с чистым убытком в 2,9 млрд руб. против прибыли годом ранее. Это следует из финансовой отчетности кикшеринга.

Показатель EBITDA снизился на 41%, до 3,6 млрд руб. В компании объяснили убыток укреплением рубля к юаню и высокой ключевой ставкой Банка России. Размер выручки в Whoosh связали с развитием рынка Латинской Америки. В этом регионе выручка кикшеринга выросла на 104% год к году и составила 1,8 млрд руб. Выручка за одну поездку в латиноамериканских странах в 1,8 раза больше, чем в России.

EBITDA кикшеринга в странах Латинской Америки увеличилась в 2,2 раза год к году и составила 0,7 млрд руб. По оценкам компании, рынок кикшеринга в регионе сейчас находится на ранней стадии развития. Whoosh планирует увеличить как минимум вдвое парк самокатов в Латинской Америке по сравнению с концом 2025 года, а также выйти на новые страны.

Whoosh присутствует в Южной Америке с 2023 года. В декабре 2025-го компания вышла на рынок Колумбии. Кроме того, сервис работает в Чили и Бразилии. Совокупный парк в странах региона на конец прошлого года составил 14 тыс. самокатов.