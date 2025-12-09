Арендные электросамокаты Whoosh появились в Колумбии

Сервис аренды электросамокатов Whoosh начал работать во втором по величине городе Колумбии — Медельине, сообщила пресс-служба компании. В начале 2026 года компания планирует запустить прокат в еще одном колумбийском городе, а также освоить еще один новый рынок в регионе.

Сервис работает в странах Южной Америки с 2023 года. Прокат электросамокатов уже запущен в Бразилии и Чили, парки компании в странах в совокупности составляют 14 тыс. электросамокатов. За девять месяцев 2025 года количество пользователей сервиса увеличилось до 3,4 млн (+116% год к году), сообщили в пресс-службе.

По данным Whoosh, выручка за поездку на электросамокате в Южной Америке превышает российские показатели почти в два раза (за первые девять месяцев года).