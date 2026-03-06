Турция отменила рейсы в несколько стран Ближнего Востока до 20 марта

Турецкие авиакомпании приостановили рейсы в Иран, Ирак, Сирию, Ливан и Иорданию до 9 марта включительно. Компания Turkish Airlines отменила полеты в Иран до 20 марта, а авиаперевозчик Pegasus — до 12 марта. Об этом сообщил глава Минтранса страны Абдулькадир Уралоглу в соцсети X.

Господин Уралоглу напомнил о закрытии воздушного пространства в Иране, Израиле, Ираке, Катаре, Бахрейне, Кувейте и Сирии (кроме города Алеппо). По его словам, рейсы частично выполняют в Оман, Иорданию и Саудовскую Аравию. Движение авиации в ОАЭ осуществляется в контролируемом и ограниченном режиме, добавил министр.

США и Израиль ударили по Ирану 28 февраля, после чего Тегеран начал наносить ответные удары по военным американским базам в Персидском заливе. Страны Ближнего Востока начали отменять авиарейсы, а позже закрыли воздушное пространство.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».