Скоростную трамвайную линию в Иннополисе построят к 2040 году
К 2040 году в Иннополисе планируется построить скоростную трамвайную линию протяженностью 7,96 км. Это предусмотрено в генеральном плане города, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
О планах ее строительства сообщали в 2024 году.
Документ генплана также предусматривает развитие дорожной инфраструктуры. В городе планируют построить 27 км новых дорог и проездов, а также два моста.
К 2040 году объем жилищного фонда планируют увеличить до 835,2 тыс. кв. м, а площадь жилой застройки — до 357,58 га, включая 33 га под 231 участок индивидуального жилищного строительства.
В 2024 году также обсуждалась возможность строительства канатной дороги между Казанью и Иннополисом.
Такой объект также предусмотрен в проекте генерального плана. Длина подвесной канатной дороги составит 1,71 км.