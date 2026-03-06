Концерты Flo Rida в Россию перенесут на май из-за конфликта на Ближнем Востоке

Концерты американского рэпера Flo Rida в России перенесут на май военной операции США и Израиля против Ирана. Выступления должны были пройти с 8 по 14 марта. О переносе сообщил сам артист, чье видеообращение распространил организатор шоу в России — агентство Say Agency.

«В силу напряженной ситуации в мире и ограничений на полеты большая часть моей команды не может покинуть Дубай,— рассказал рэпер.— Я не могу привезти к вам урезанную программу, потому что это было бы нечестно по отношению к вам».

Агентство также опубликовало новые даты концертов — они пройдут 2 и 3 мая в Москве, предположительно 5 мая — в Краснодаре и 7 мая — в Новосибирске. Представители Say Agency отметили, что все ранее купленные билеты остаются действительными. Билеты также можно будет обменять с 16 по 31 марта.

Среди ранее известных площадок, где должен был выступить Flo Rida, указывали «ЦСКА Арену» в Москве, «Баскет-холл» в Краснодаре и «Сибирь-Арену» в Новосибирске. В Москве и Новосибирске выступления пройдут на сцене с обзором 360 градусов.

Настоящее имя Flo Rida — Трэмар Диллард. Музыкант получил известность после песни «Low», написанной в соавторстве с T-Pain. Трек удерживал первое место в чарте Billboard Hot 100 более двух месяцев и стал рекордсменом цифровых продаж за всю историю.