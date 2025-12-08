Рэпер Flo Rida в марте выступит с концертами в России

Американский рэпер Flo Rida выступит в Москве, Краснодаре и Новосибирске. Концерты состоятся весной 2026 года, сообщили ТАСС в event-агентстве Say Agency.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Flo Rida (в центре)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Flo Rida (в центре)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В Москве рэпер проведет два выступления: 8 и 9 марта на «ЦСКА арене». В Краснодаре он выступит 11 марта в «Баскет-холле», в Новосибирске — 14 марта на «Сибирь-арене».

В Москве и Новосибирске выступления пройдут на сцене с обзором 360 градусов. Когда билеты поступят в продажу, не уточняется.

Настоящее имя музыканта — Трэмар Диллард. Flo Rida получил известность после песни «Low», написанной в соавторстве с T-pain. Трек удерживал первое место в чарте Billboard Hot 100 в течение 10 недель и стал рекордсменом цифровых продаж за всю историю. В мае 2021 года вместе с итальянской певицей Сенит участвовал в «Евровидении» от Сан-Марино, они заняли 22-е место.