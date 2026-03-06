Экс-супругу свердловского вице-губернатора обвиняют в хищении 15 млн руб.

Экс-жена бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, Ирина Чемезова, обвиняется в хищении 15 млн руб., выделенных на развитие туризма в рамках грантовой программы. Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ирина Чемезова не признала свою вину.

На заседании Кировского райсуда Екатеринбурга в пятницу было озвучено обвинительное заключение, определен порядок рассмотрения доказательств. Суд рассмотрел ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела, но суд в этом отказал.

Обвинения в хищении бюджетных средств касаются использования грантов, выделенных на развитие туристической инфраструктуры на озере Таватуй. Следственные органы утверждают, что средства были использованы не по назначению.

Ирина Чемезова находится под домашним арестом. Ее бывший муж, Олег Чемезов, также был задержан и арестован по аналогичному делу. В конце декабря 2025 года он был переведен под домашний арест.