Ставропольский край подвергся самому большому количеству DDoS-атак в СКФО

Цифровая экосистема МТС совместно с аналитиками RED Security изучила DDoS-атаки на организации Северного Кавказа за весь 2025 год, сообщает пресс-служба компании.

Хакеры сократили общее число таких ударов по округу на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом, но Ставропольский край привлек к себе основное внимание злоумышленников. Специалисты отразили почти 500 атак на СКФО, где этот регион оказался единственным в России с падением числа инцидентов.

Ставрополье собрало наибольшее количество DDoS-атак в округе, Дагестан занял второе место. Госсектор стал главной мишенью хакеров на Северном Кавказе: злоумышленники явно стремились вызвать максимальный общественный резонанс через сбои в государственных интернет-ресурсах. Эксперты связывают это с высокой чувствительностью таких объектов к простоям, которые приводят к убыткам, репутационным потерям и оттоку пользователей.

В августе 2025 года зафиксировали самую мощную атаку на регион — она достигла 75 Гбит/с и обрушилась на объект в Дагестане. Самая продолжительная DDoS-кампания длилась почти 20 часов в июне, что парализовало работу цели на весь день. Однако пик активности пришелся на четвертый квартал: с октября по декабрь хакеры запустили 43% всех атак на СКФО, усиливая давление перед концом года.

По России в целом картина противоположная: RED Security отразила свыше 186 тысяч DDoS-атак, что в 2,7 раза больше, чем в 2024-м. Рост числа инцидентов эксперты объясняют усложнением тактик хакеров и расширением онлайн-присутствия бизнеса и госструктур. СКФО выделяется снижением нагрузки, но Ставропольский край принял на себя почти 90 процентов региональных ударов по данным за третий квартал.

МТС подчеркивает эффективность своей защиты: средняя интенсивность атак на СКФО выросла в 1,5 раза с начала года, но системы RED Security Anti-DDoS справились с ними без серьезных сбоев.

Станислав Маслаков