Добрый волей

Первым заметным игровым видом спорта, в котором российские команды младших возрастов получили полноценный — как на глобальном, так и на континентальном уровне — допуск к международным соревнованиям, стал волейбол. Решение о нем вслед за Международной федерацией волейбола (FIVB) приняла Европейская конфедерация волейбола (CEV). Уровень состязаний обеих структур в отсутствие российских команд, всегда игравших в них ведущие роли, снизился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Европейская конфедерация волейбола объявила о допуске к турнирам под своей эгидой в полноценном статусе, то есть с национальным флагом и гимном, молодежных команд России всех возрастов. В посвященном новости сообщении Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) уточняется, что эти соревнования, «в свою очередь, являются отборочными на международные», а «операционные аспекты и практическая реализация данного подхода будут разработаны и представлены на рассмотрение административному совету CEV дополнительно».

Ранее, в декабре, такой же допуск российским волейболистам младших — с юношеского по молодежный — возрастов предоставила Международная федерация волейбола. Она исключительно оперативно последовала соответствующей рекомендации Международного олимпийского комитета.

В конце прошлого года МОК призвал смягчить санкционный режим в отношении российского спорта, введенный в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине, как раз возвращением отечественных юношеских, юниорских и молодежных команд и отказом от их обязательного выступления в нейтральном статусе, предполагающем целый ряд ограничений. Его по-прежнему заставляет приобретать львиная доля федераций.

Волейбол, таким образом, стал первым заметным игровым видом спорта, в котором новая рекомендация была выполнена в полном объеме — как на глобальном, так и на континентальном уровне.

Впрочем, в этом нет ничего удивительного, если учесть, какую роль до 2022 года играла в нем Россия. Она была фактически ведущей. Сборные РФ неоднократно завоевывали медали, в том числе золотые, на крупнейших соревнованиях во всех разновидностях игры. А победа российских волейболистов в финале лондонской Олимпиады 2012 года над бразильцами вошла в число наиболее ярких ее моментов.

Уровень волейбола в стране неплохо иллюстрируют результаты тех Олимпийских игр, которые состоялись незадолго до введения изоляционных санкций. Они прошли в Токио летом 2021 года. Из четырех волейбольных состязаний в их рамках в двух российские волейболисты добрались до финальных матчей. Серебро досталось мужской команде в классическом волейболе и паре Вячеслав Красильников—Олег Стояновский в волейболе пляжном. При этом в последние годы эксперты не скрывали, что после отстранения россиян градус конкуренции на волейбольных турнирах достаточно серьезно снизился.

Президент ВФВ Станислав Шевченко, комментируя “Ъ” свежее решение CEV, сказал, что «возвращение наших молодежных сборных в систему европейских турниров — это победа здравого смысла».

«Мы искренне благодарны Европейской конфедерации волейбола за готовность и стремление обеспечить спортивный принцип. Не должно быть границ для спортсменов, идущих к своей мечте, и теперь их право на честную конкуренцию будет подтверждено делом»,— добавил он.

В ВФВ предположили, что ближайшими состязаниями CEV, на которых российские спортсмены выступят в полноценном статусе, могут стать июньские чемпионаты Европы в возрастных категориях до 18, 20 и 22 лет. FIVB еще в декабре отмечала, что россияне, вероятно, сыграют на юношеских — до 17 лет — чемпионатах мира, женском и мужском, по классическому волейболу. Их в августе примут Сантьяго и Доха.

Алексей Доспехов