Банк России объяснил, почему нельзя сделать две ключевые ставки

В Банке России (ЦБ) объяснили, что сделать в экономике две разные ключевые ставки для бизнеса и потребителей невозможно. Как отметили в регуляторе, основную роль в инфляции играет не категория заемщика, а общий объем кредитования, который увеличивает количество денег в экономике.

Так представители ЦБ ответили на вопрос пользователя о возможности сделать низкую ключевую ставку для бизнеса и высокую — для потребителей. Тот предположил, что доступ бизнеса к дешевым деньгам поможет увеличить конкуренцию и снизить цены, а высокая потребительская ставка будет тормозить потребление.

В Центробанке уточнили, что предоставление дешевых кредитов бизнесу для развития производства также будет увеличивать потребление за счет выплат сотрудникам, оказывая аналогичный потребительским кредитам эффект.