Израиль разбомбил секретный подземный бункер Хаменеи в Тегеране

Израильские ВВС нанесли удар по центру Тегерана. В результате атаки был уничтожен расположенный под комплексом правительственных зданий подземный командный пункт, сообщил ЦАХАЛ.

В операции участвовали 50 военных самолетов. По данным израильской разведки, бункер располагался под несколькими улицами иранской столицы, имел многочисленные выходы на поверхность. Объект был одним из важнейших военных командных центров иранского руководства, подчеркивается в заявлении.

В ЦАХАЛ отметили, что бункер был сооружен специально для верховного лидера Ирана Али Хаменеи, однако аятолла «был ликвидирован до того, как смог воспользоваться убежищем».

Али Хаменеи был убит 28 февраля, в первый день совместной операции США и Израиля против Ирана. По некоторым данным, новым верховным лидером станет сын покойного аятоллы Моджтаба Хаменеи. Израиль объявил, что любой преемник Али Хаменеи станет законной военной целью.

