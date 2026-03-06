Цены на бензин в США достигли максимума с 2024 года

Стоимость бензина на заправках в США достигла максимального показателя с сентября 2024 года. Розничная цена выросла до $3,32 за галлон (около 69,5 руб. за литр), пишет Bloomberg со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации.

Фьючерсы на бензин подорожали на 27% за неделю, что может стать самым значительным недельным ростом с марта 2022 года, уточняет агентство. Увеличение цен усугубляется ежегодным переходом американских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на производство более дорогого летнего бензина.

4 марта, на шестой день военной операции США и Израиля, Корпус стражей исламской революции объявил о полном контроле Ирана над Ормузским проливом. В республике пообещали сжигать все суда «стран-противников», которые пытаются перевезти груз по этому маршруту. Ормузский пролив — единственный выход для экспорта нефти из стран Персидского залива, а его перекрытие усугубляет поставки сырья в том числе в США и Европу. Кризис также затронул азиатские НПЗ, сообщает Bloomberg, некоторым из которых пришлось сократить объемы производства топлива. Китай призвал заводы страны приостановить экспорт дизеля и бензина.