В Челябинске суд рассмотрит дело о взятках экс-проректора института культуры

Советский районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело бывшего проректора по административно-хозяйственной работе Челябинского государственного института культуры. Его обвиняют в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие считает, что в июле 2022 года проректор получил 150 тыс. руб. от представителя ООО «Инженерно-технический центр» за беспрепятственный прием работ по монтажу и обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации в учебном заведении. Он также подписал соответствующие акты, не проверив должным образом качество установки. Прокуратура отмечает, что это могло повлечь серьезные последствия из-за нарушения требований пожарной безопасности.

Расследование дела завершено, поэтому следствие направило полученные материалы и сведения в суд.

Ольга Воробьева