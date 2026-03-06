В Черкесске в суд направили дело о незаконной передаче ребенка

В Черкесске направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении двух местных женщин по ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Карачаево-Черкесии.

Согласно версии следствия, одна из обвиняемых во время беременности испытывала финансовые затруднения и не хотела нести ответственность за содержание и воспитание ребенка. В декабре 2025 года она заключила со знакомой устное соглашение о безвозмездной передаче будущего ребенка.

После родов женщина отдала своего новорожденного сына второй фигурантке. Уголовное дело рассмотрит Черкесский городской суд.

Константин Соловьев