В 2026 году на трудоустройство безработных в Татарстане направят 55,3 млн рублей

В Татарстане на трудоустройство безработных граждан через оплачиваемые общественные работы и поддержку тех, кто испытывает трудности в поиске работы, из бюджета ежегодно выделяют 55,3 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

Особое внимание уделяется молодым специалистам: безработные граждане в возрасте от 18 до 25 лет со средним профессиональным или высшим образованием, ищущие работу в течение года с момента получения документа об образовании, а также выпускники общеобразовательных и высших учебных заведений, несовершеннолетние граждане от 14 до 18 лет могут участвовать в мероприятиях программы.

Ранее сообщалось, что экономике Татарстана в ближайшие семь лет потребуется 84 тыс. специалистов. По состоянию на начало года в республике официально зарегистрированы 3,3 тыс. безработных, коэффициент напряженности составил 0,08 человека на вакансию.

